Подключить платежку (яндекс кассу к сайту) для приема пожертвований.

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Закрыт5 заявок662 просмотра

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Подробное ТЗ скину в процессе общения.

4 года назад
ildario
Ильдар 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Руслан
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
143 отзыва
4 года назад
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Евгений
 
52 года
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
97 отзывов(-1)
4 года назад
Тимур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов(-1)
4 года назад