Ищу программиста-верстальщика на постоянную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок938 просмотров

Ищу программиста-верстальщика для работы с сайтами.

Сайты на рукописной CMS

Компании, посредники не беспокоить!

Только частный мастер, только прямое общение с исполнителем!

График работы: ежедневно

Фронтенд + Бэкенд (PHP, JavaScript)

JavaScriptPHP
4 года назад
dimis
41 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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Был
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8 месяцев назад
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