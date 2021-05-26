VueJS девелопер для работы с готовой версткой. API готово

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1025 просмотров

Нужен VueJS девелопер для работы с готовой версткой. API готово, нужно доработать запросы.

https://docs.google.com/document/d/1S7-kFM4K1lxFFzwfkttg4guxDvftc7O9_ZcThKQKvD0/edit?usp=sharing

4 года назад
guest_1616758975705
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