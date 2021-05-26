Подключить Simple PHP SAML

Необходимо внедрить в проект работу с библиотекой Simple PHP SAML.

Наш портал поддерживает работу множества организаций, пользователи которых могут авторизироватьсся в портал используя разные Identity Providers, соотвественно, необходимо, чтобы библиотека Simple PHP SAML генерировала для каждого клиента свои Assertion Consumer Service URLs.

Только люди работавшие с библиотекой пожалуйста присылайте свои предложения. Спасибо.