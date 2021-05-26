Оптимизировать javascript алгоритм, приветствуется любое решение

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки723 просмотра

Нужно оптимизировать javascript код, на данный момент работает очень медленно не задействуя всех ресурсов системы. Для решения приветствуется любое решение вплоть до костылей, главное чтобы ускорилась работа.

К проекту приложен архив со скриптами, запускаете файл /src/index.html, нажимаете кнопку "GENERATE", внизу страницы в поле "Show" введите для примера 100, затем нажимаете "more rows", начинается генерация, эта генерация происходит очень медленно, нужно это исправить любым способом

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JavaScript
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playsetler
Роман 
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