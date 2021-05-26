Имеется 1000 партий в PGN формате. Нужно, используя готовые библиотеки, разложить эти партии на FENы. * Что такое FEN rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Forsyth%E2%80%93Edwards_Notation Прикреплен ...
Написать плагин для WP
Cделать для WORDPRESS плагин рейтинга для оценки статей, обменов и прочего материала на нашем сайте в виде звезд с микроразметкой для поисковиков. С его помощью чтобы можно было проголосовать и узнать среднюю оценку пользователей.
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1baHDpYq1JVrjDFW7S_W0Xk4Rgakk5JfYVSQXXrwuf4w/edit?usp=drivesdk
Указывайте, пожалуйста, срок и цену по заданию.
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