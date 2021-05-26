Написать плагин для WP

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Закрыт11 заявок11150 просмотров

Cделать для WORDPRESS плагин рейтинга для оценки статей, обменов и прочего материала на нашем сайте в виде звезд с микроразметкой для поисковиков. С его помощью чтобы можно было проголосовать и узнать среднюю оценку пользователей.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1baHDpYq1JVrjDFW7S_W0Xk4Rgakk5JfYVSQXXrwuf4w/edit?usp=drivesdk

Указывайте, пожалуйста, срок и цену по заданию.

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