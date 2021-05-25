Нужно доработать корзину на Тильде

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Закрыт2 заявки884 просмотра

Привет! У нас есть сайт на Тильде, на сайте есть корзина, и мы очень хотим её сделать лучше, а в частности:

1. Сделать пошаговое оформление заказа: Имя, телефон, имейл => Адрес и способ доставки => Оплата.

2. Добавить в корзину блок сопутствующих товаров

3. Добавить чек-бокс подписки на рассылку, с отправкой имейла в Sendpulse

Нужна обратная связь о том, насколько всё это реализуемо на Тильде и какими могут быть сроки и стоимость. Затем двигаемся дальше, к реализации.

Tilda
4 года назад
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