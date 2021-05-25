1. Нужно сделать шаблон сайта, установить, настроить (в двух экземплярах - отличаются только лого и цветовая гамма) с уроками используя плагин TutorLMS. Плагин нужно будет подправить. 2. Создать плагин тестов ТЕСТЫ ...
Задание по mysql
Здравствуйте,
есть задание по mysql. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области - sql запросы.
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