Нужен плагин для загрузки товаров в Woocommerce

Здравствуйте, есть проект на битриксе. Сайт спа салонов, нужно доработать кастомную корзину и функционал онлайн записи. Задачи в трелло их много маленьких и больших. Доступ выдам уже выбранному исполнителю. Задачи касаются как бэка, так и ...