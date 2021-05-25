Специалист по развитию сайтов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок632 просмотра

Ищем специалиста для постоянного сотрудничества. Возможность работать в течение первой или второй половины дня с 9 до 18. Оплата почасовая (за выполненную работу) по ставке 400 руб час. Перевод на Яндекс Кошелек.

Необходимо знать bootstrap html css, js.Обязателен опыт работы с одной из систем управления сайтом Битрикс, Joomla, Wordpress.

Желателен опыт работы от 1 года, если нет опыта рассмотри портфолио. С потенциальным сотрудником необходимо будет заключить договор о неразглашении коммерческой тайны.

Приоритет отдаем тем специалистам, которые смогут приступить к задаче в рабочее время, которые не будут отказывать в выполнении задачи.

Примеры задач, которые Вам необходимо будет выполнить: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OKgujxjocYgmnT-rCQj7oX-8X4Q20ZHOB3wpp0pLAt4/edit#gid=0

BootstrapCSSHTMLJoomlaWordPress
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