Разработка окружного экологического сайта для Москвы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок1428 просмотров

Согласно ТЗ требуется разработать сайт для экологического проекта в Москве.

Проект не коммерческий и административно поддерживается Правительством Москвы.

Требуется программист или команда разработчиков.

У Вас появилась возможность добавить в портфолио работу, которая привлечет к Вам дополнительное внимание новых заказчиков!

4 года назад
guest_16218799334513
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Алексей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
4 года назад
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
4 года назад
Семен
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад