На удаленную работу требуется Back-end разработчик (Node JS + MySQL) Обязанности: Разрабатывать микросервисы и сопутствующие модели баз данных;Интеграции с различными сервисами и партнерами;Взаимодействие с архитектором проекта и проектным менеджером.Требуемые навыки : ...
Требуется написать php скрипт, который принимает дайнные
Требуется написать php скрипт, который принимает дайнные
сумма, id товара, id юзера, описание товара (все что предусмотрено мерчантом), ссылка постбек, ссылка отмена, ссылка успех.
После проведения оплаты, скрипт должен отправить постбек, и перенаправить юзера.
Скрипт должен писать логи в txt файл.
У скрипта должны быть выведены в шапку настройки мерчанта
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