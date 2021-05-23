Приложение по парсингу товарных предложений определенной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1820 просмотров

Нужно создать приложение на React.js по парсингу товарных предложений интернет-магазинов определенной тематики.

1. Запрос параметров поиска у пользователя.

2. Собственно парсинг и получение подходящих предложений в виде списка данных и фото.

3. Отображение полученного списка товарных предложений с возможностью сохранения и отправки на email.

4 года назад
mytask99
Егор 
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