Доработка сайта (VirtueMart 3)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки759 просмотров

Здравствуйте. Нужно доработать неисправности на сайте (Joomla! 3 + VirtueMart 3). В основном это исправление конфликта скриптов. Подробнее описал в документе, всех заинтересованных прошу обозначить своё желание сотрудничать. Готов приступать прямо сейчас, можете писать в личные сообщения для ускорения процесса.

Joomla
4 года назад
requiem_ck
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

SimonPro
Семён 
38 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
$30
1 день
Escrow
Рекомендую Семена как квалифицированного специалиста. Все было сделано очень оперативно и качественно.
Было приятно работать, вся необходимая информация предоставлена сразу, задачи поставлены четко.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
SimonPro
Семён 
38 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад