Yii2 + vue.js

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Закрыт2 заявки954 просмотра

Делаем web-приложение Yii2+vue.js, которое наполняется из API и данные после заданных фильтраций выводятся пользователю на фронт и в телеграм.

Ищу разработчика на следующий этап.

Vue.jsYii
4 года назад
r888
43 года
5 лет в сервисе
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8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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7 месяцев назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
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2 часа назад
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4 года назад