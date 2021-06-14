Нужно сделать сайт с кейсами по игре раст и после джекпотом. Можно на готовом скрипте значение не имеет
Ускорить загрузку сайта
После смены дизайна (темы) очень замедленна мобильная версия сайта 5-10, компьютерная версия 66-70. Надо ускорить загрузку сайта https://www.zivitvoria.ru/
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