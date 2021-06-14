Ускорить загрузку сайта

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Завершен4 заявки1006 просмотров

После смены дизайна (темы) очень замедленна мобильная версия сайта 5-10, компьютерная версия 66-70. Надо ускорить загрузку сайта https://www.zivitvoria.ru/

4 года назад
39re87GJ00065L
Илона Пузене 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$62
17 дней
Escrow
Отличная работа. Хорошо коммуницирует. Буду обращаться и продолжать работать.
Сотрудничество на высоте! Продолжаем работу по следующему проекту. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Александр
 
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Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад