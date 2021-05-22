Изменения в код сайта, JavaScript

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок1142 просмотра

Нужно внести изменения в код сайта на яваскрипте

Обязательно хорошие знания JavaScript, vue и react

Откликнитесь плиз, кто нормально знает React и Vue.js

и готов заняться в ближайшее время.

Отпишу в личку задачу. 

JavaScriptVue.js
4 года назад
webvek
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