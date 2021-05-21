Php скрипт payeer

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Закрыт4 заявки891 просмотр

Требуется написать  php скрипт, который принимает дайнные

сумма, id товара, id юзера, описание товара (все что предусмотрено мерчантом), ссылка постбек, ссылка отмена, ссылка успех.

После проведения оплаты, скрипт должен отправить постбек, и перенаправить юзера.

Скрипт должен писать логи в txt файл.

У скрипта должны быть выведены в шапку настройки мерчанта

PHP
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scalex
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