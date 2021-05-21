Переделать модуль для Битрикс на работу с новым API

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Имеется модуль для работы с нашим API.

Кратко его работа выглядит так:

  • Через API получаем все товары и их характеристики.
  • Через API получаем id товаров, которые при объединении образуют комплект
  • Объединяем товары в комплект путем слияния их характеристик
  • Получаем изображения для товаров по ссылкам? указанным в API
  • Полученные комплекты записываем в инфоблок с сохранением структуры.
Сейчас обновилась версия API. Структура запросов и ответов существенно поменялась.

  • Необходимо переписать модуль под работу с новым API
  • Расширить функцию логирования обмена с API на стороне модуля.
Сам модуль, инструкцию для него (описан не весь функционал), описание старого и нового API прилагаю.
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Hiconix_job
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