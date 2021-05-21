We need to develop an online calendar builder including Gregorian and Hebrew details. The calendar can consist of 1 page or many pages depending on the style. The landing page is existing, it’s ...
Переделать модуль для Битрикс на работу с новым API
Имеется модуль для работы с нашим API.
Кратко его работа выглядит так:
- Через API получаем все товары и их характеристики.
- Через API получаем id товаров, которые при объединении образуют комплект
- Объединяем товары в комплект путем слияния их характеристик
- Получаем изображения для товаров по ссылкам? указанным в API
- Полученные комплекты записываем в инфоблок с сохранением структуры.
- Необходимо переписать модуль под работу с новым API
- Расширить функцию логирования обмена с API на стороне модуля.
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