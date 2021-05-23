Несколько доработок на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки1007 просмотров

Необходимо внести несколько доработок в шаблон на битриксе. Например, добавить скидку к итоговой сумме в корзине. Нужен программист, имеющи опыт работы с битрикс.

4 года назад
petelhby
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

akzigitovtimur
Тимур 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$20
3 дня
Тимур выполнил задание четко и в указанные сроки. Созвонились и объяснил алгоритм работы. Все отлично. Рекомедую.
Петр, четко поставил задачу и был всегда на связи, советую !!!

Заявки фрилансеров

akzigitovtimur
Тимур 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
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Антон
 
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3 года назад
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Борис
 
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7 лет в сервисе
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3 года назад
4 года назад