Верстка + Vue , Angular или React

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок897 просмотров

Ищу фронтенд-разработчика знающего RESTful Фрилансер ( студии не рассматриваю ) Ищу ответственного человека с опытом работы не менее 2х лет в данном направлении .

AngularVue.js
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