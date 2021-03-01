Frontend разработчик
Занимаюсь веб-разработкой с 2014 года.
Разрабатываю веб-приложения на JavaScript, как front-end так и back-end(Node.js).
Есть небольшой опыт в дизайне, есть проекты разработанные мной с нуля - прототип, дизайн, верстка, разработка cms, интеграция с cms.
Всегда на связи, дедлайны в срок.
Нужен качественный front-end?
Пишите на почту [email protected] или в telegram @anatoly88.
Телефон +7(999) 973-47-58, звонить с 9 до 18 по мск.
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Отзывы заказчиков
$135
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Все ок