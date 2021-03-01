Frontend разработчик

Занимаюсь веб-разработкой с 2014 года.

Разрабатываю веб-приложения на JavaScript, как front-end так и back-end(Node.js).

Есть небольшой опыт в дизайне, есть проекты разработанные мной с нуля - прототип, дизайн, верстка, разработка cms, интеграция с cms.

Всегда на связи, дедлайны в срок.

Нужен качественный front-end?

Пишите на почту [email protected] или в telegram @anatoly88.

Телефон +7(999) 973-47-58, звонить с 9 до 18 по мск.

ПРИМЕРЫ РАБОТ, ПО ЗАПРОСУ!