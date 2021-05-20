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Социальная сеть мирового масштаба
Требуется сделать социальную сесть с поддержкой приложения для мобильных устройств. Бюджет и сроки обсуждаются. Привлечение сторонних специалистов приветствуется.
Заявки фрилансеров
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