Социальная сеть мирового масштаба

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется сделать социальную сесть с поддержкой приложения для мобильных устройств. Бюджет и сроки обсуждаются. Привлечение сторонних специалистов приветствуется.

4 года назад
guest_1621517469931
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров