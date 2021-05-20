ТЗ: Создать базу данных согласно прикреплённой схеме и создать сайт в котором для каждой таблицы будет элемент меню. Меню располагается сверху каждой страницы. На каждой странице должны быть таблица показывающая все элементы из базы и ...
CRM система на базе WORDPRESS + приложение
Медицинскому центру необходима CRM система и мобильное приложение.
CRM система должна включать и личный кабинет пациента и автоматизированную процедуру регистрации (т.е. чтобы администратор не вбивал информацию из формы обратной связи с клиентом в CRM вручную, а заявка висела с каким-нибудь "начальным" статусом)
Хотим учитывать следующую информацию:
- Основные данные о пациенте(-ах)
- История посещений/записей
- Статусы заявок
- История болезней
Мобильное приложение должно включать все эти функции в себя, возможно и некоторые разделы сайты (или целиком, или без сайта)
Нужна максимальная автоматизация процессов. Жду ваших предожений. Могу разделить эту задачу на два, если необходимо привлечение специалистов из других областей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Ряд небольших правок, тз в личку. Ищем прямого исполнителя, не команду и не менеджера. В отклике указывайте ставку часа.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Небходимо разработать схему api на swagger для онлайн сервиса. Подробности и ТЗ кандидатам.Закрыт4 года назад
Установлен штатный модуль оплаты Юкасса. Часть платежей проходит корректно. На сайте статус заказа меняется на оплаченный. Часть платежей приходит в Юкасса, там платёж видно, но на сайте статус заказа так и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на WordPress. Установлен и настроен WP Rocket, плагины отложенной загрузки изображений, бесплатный CDN от Cloudflare. На хостинге: Memory limit (RAM): 1024 Мб, OPcache: 265 Мb, Memcache: 265 Мb + кеширование везде ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $250
Нужно сделать плагин образовательных тестов для вордпрпес. 17 тестов. ТЗ прикрепил. Ссылка на видеообзор тестов здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1u61_DR9KRB8wV0V972xmOYBeIJLiLTOA?usp=sharing Рассматриваю предложения от исполнителей с опытом в данной сфере и примерами работ.Закрыт4 года назад
Сделать ряд доработок на впВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток, нужен специалист у которого есть опыт с настройкой и интеграцией CRM, опыт работы с 1С Bitrix. Всё что нужно мы предоставим, жду ваших предложений. Обязательные требования знания ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт https://a1.complexhome.kiev.ua/. Основная масса заходит через utm метки. Когда человек отвечает на вопросы - мне на почту приходит заявка с его ответами. Нужно - чтобы дополнительно приходила ссылка этого человека с UTM ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо создать бота для Facebook группы (не страницы), который будет отслеживать в режиме онлайн новые посты/комментарии в указанной группе и отправлять уведомления о них в указанный канал Slack и Телеграм. Проверка должна происходить 1 раз ...Закрыт4 года назад