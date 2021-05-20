CRM система на базе WORDPRESS + приложение

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Медицинскому центру необходима CRM система и мобильное приложение.

CRM система должна включать и личный кабинет пациента и автоматизированную процедуру регистрации (т.е. чтобы администратор не вбивал информацию из формы обратной связи с клиентом в CRM вручную, а заявка висела с каким-нибудь "начальным" статусом)

Хотим учитывать следующую информацию:

- Основные данные о пациенте(-ах)

- История посещений/записей

- Статусы заявок

- История болезней

Мобильное приложение должно включать все эти функции в себя, возможно и некоторые разделы сайты (или целиком, или без сайта)

Нужна максимальная автоматизация процессов. Жду ваших предожений. Могу разделить эту задачу на два, если необходимо привлечение специалистов из других областей.

WordPress
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