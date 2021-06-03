Я профессионально занимаюсь разработкой CRM/ERP систем на базе платформы bSystem.

Я профессионально занимаюсь разработкой CRM/ERP систем на базе платформы bSystem.

Выбрав мое решение, Вы получите следующие преимущества:

1. Вы получаете готовое веб-приложения в виде сервлета, которое можно развернуть на любом сервере (никакой арендной платы как в битриксе и других платных системах).

2. Разрабатываемое приложение прозрачно для заказчика. Все схемы бизнес-процессов, данных, взаимодействий визуализируются. Вы сможете легко контролировать процесс разработки.

3. Приложение получается очень гибким, его легко изменять/модернизировать.

4. В дальнейшем Вам будет легко развивать Ваш проект: наращивать функциональность, добавлять новые бизнес-процессы.

5. Система содержит модули искусственного интеллекта. Если Вы в дальнейшем захотите подключить нейронные сети для прогноза/управления, это можно будет легко сделать.

Немного о платформе bSystem - это новая платформа для разработки бизнес-приложений на основе моделирования (основная идея: минимум кода, максимум - визуального моделирования). Разработанное на платформе приложение выгружается в виде сервлета (java байт-код), который можно установить на любом сервере. Благодаря тому, что приложение компилируется в java байт-код, оно обладает большим быстродействием и производительностью (по сравнению с разработками на python, php и др.).