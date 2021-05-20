Разработать схему api на swagger

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки563 просмотра

Небходимо разработать схему api на swagger для онлайн сервиса.

Подробности и ТЗ кандидатам.

4 года назад
kazip
42 года
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4 года назад

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Олег
 
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Динар
 
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4 года назад