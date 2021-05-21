elasticsearch внедрить в проект - задача на сегодня сайт на Битрикс, бюджет 100$ - оплата по готовности или по этапно Оставляйте Ваш телеграмм для связи
Сделать чтобы на странице благодарности клиент мог проверить данные
Добавить код в файлы good.html и send.php
ленд прикрепляю архивом
Продаем через ленды товары. на данный момент странице благодарности выглядит так:
https://shopiby.ru/core/good.html
Хотелось бы чтобы клиент, который оставляет заявку на ленде могу перепроверить свои данные и вернуться на сайт, ввести верные в случае ошибки
пример: tovar4you.shop/best-rack/form-ok.php?name=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82&phone=11
один из основных лендов
Выбранный исполнитель
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