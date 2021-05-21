Сделать чтобы на странице благодарности клиент мог проверить данные

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка666 просмотров

Добавить код в файлы good.html и send.php

ленд прикрепляю архивом

Продаем через ленды товары. на данный момент странице благодарности выглядит так:

https://shopiby.ru/core/good.html

Хотелось бы чтобы клиент, который оставляет заявку на ленде могу перепроверить свои данные и вернуться на сайт, ввести верные в случае ошибки

пример: tovar4you.shop/best-rack/form-ok.php?name=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82&phone=11

один из основных лендов

https://shopiby.ru/

4 года назад
dmitry848
Дмитрий 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Быстро, четко. Хороший специалист, рекомендую!
Сотрудничество на высоте! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад