Тематика - шкафы-купе под заказ. Требуется полноценный квиз с фотографиями, вариацией вопросов, в зависимости от предыдущих ответов. Важный момент - нужен отдельно работающий скрипт, который я смогу установить на ...
Создание сайта на шаблоне
Создание сайта на insales на основе шаблона. Шаблон выбрали. Поставить его и настроить по сайту примеру Оставляйте заявку кто работает с insales Бюджет 10000 рублей Возможно небольшое увеличение
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Спарсить несколько организаций с карт. Задание прикреплено к проекту.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу фронтенд-разработчика знающего RESTful Фрилансер Верстка + посадка на react Ищу ответственного человека с опытом работы .Закрыт4 года назад
Требуется помощь в Devops, также возможна доработка web приложения. Стек технологий: maven, jenkins pipeline, git, docker, docker-compose. Для разааботки используется java и spring + довольно много экзотики. Требуется все делать быстро, много парного программирования. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужно привязать самописную crm на php к новому сайту на платформе horoshop по API и настроить парсер для добавление контента через поставщиков на этой же crmВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт на Yii2. Задача - Вместо главной сделать заглушку, на которой будет некий фронтенд (детали по нему при личном общении). Необходимо проверять пользователей, если не авторизован редиректить на заглушку, если авторизован, дать возможность пользоваться ...Закрыт4 года назад
Есть магазин на Битриксе. Нужно подключить к нему 1С. 1С не стандартная, немного переделанная под клиента. В заявке укажите диапазон цен за такую работу.Закрыт4 года назад
Добрый день.Есть веб-портал infa.siteНеобходимо разработать админку второго уровня. ТЗ пришлю в личкуСтек:- Laravel- NodeJS- VueJS- ScssВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $300
Здравствуйте! Нужно сделать 2 задачи. 1) Парсинг товаров с сайта. Есть сайт поставщика https://www.dahuasecurity.com/ru и наш сайт https://reeft-shop.ru/ (движок шоп-скрипт). На сайте ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Добрый день, Уважаемые Фрилансеры! Необходимо написать Backend-программирование для корпоративного сайта, Frontend будет делаться параллельно. Необходимо сделать полностью функционал сайта, также интегрировать Frontend, также обязательна административная панель на Voyager, с возможностью корректировать весь контент ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад