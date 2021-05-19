Спарсить несколько организаций с карт

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Закрыт2 заявки637 просмотров

Спарсить несколько организаций с карт. Задание прикреплено к проекту.

4 года назад
pollloid
Юрий 
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