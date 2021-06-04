Нужно доработать 4 парсера написанные на Python и Selenium, внедрив в них многопоточность, перебор проксей и антикапчу.
Сделать нелинейный квиз-блок для вставки в уже существующий сайт.
Тематика - шкафы-купе под заказ.
Требуется полноценный квиз с фотографиями, вариацией вопросов, в зависимости от предыдущих ответов.
Важный момент - нужен отдельно работающий скрипт, который я смогу установить на разные домены и под каждую задачу настроить его самостоятельно. Никаких платформ с абоненткой, только набор скриптов, html, css.
Админка нужна самая простая, достаточно даже текстового файла, в котором будем менять тексты на каждом шаге, прописывать линки на фото и прочее.
5 шагов плюс форма обратной связи с благодарностью за заполнение.
1. шаг - Где будет стоять шкаф. выбор нескольких вариантов. Для одного/двух из вариантов меняется 2 шаг.
2. шаг - выбор размеров. Есть ограничение по размерам, не давать ввести цифры вне этих ограничений.
Для всех вариантов из первого шага один экран, для одного/двух вариантов из 1 шага - немного другой.
В зависимости от размера ширины шкафа предлагается количество дверей, которые можно установить на этот размер. Там будет от 1 до 3 вариантов, есть формула.
Важно! Сюда подставляется картинка из выбора в первом шаге.
3. шаг - Выбор фотографии внутренней застройки, в зависимости от выбранного количества дверей. На 2 двери - один набор картинок, на 3 двери - другой и тд.
4. Выбор заполнения дверей. Тут 5-6 вариантов. В зависимости от выбора во 2 шаге, нужно будет не превышать это количество. Например, выбрано 3 двери, на этом шаге можно проставить одну дверь в 1 варианте заполнения, 2 двери в другом.
5. Доп работы. Тут два списка с чекбоксами. Один список - текстовые чекбоксы, второй с небольшими картинками (доп элементы для шкафа-купе)
Форма стандартная, несколько полей, один выпадающий список (выбор города).
Отправляет на несколько почт (в том числе и на mail.ru), и важно - по смс (тут можно подключить любой сервис типа sms.ru)
Ну и окошко с благодарностью, туда включаем контактные данные организации - название, адрес, телефоны, карту.
Все должно быть кроссбраузерно, тексты/фотки можно будет менять, адреса почт, номера телефонов,
Пример, как это сейчас примерно работает в онлайн-калькуляторе - https://kupe72.ru/onlajn-raschet-stoimosti/
Как использовать будем - "Ответь на 6 вопросов и получи скидку 20%"
По внешнему виду - вверху название шага, осталось столько для достижения скидки, возможность вернуться.
Далее вопрос, картинки/описание вариантов, кнопка следующий шаг.
Пример оформления покажу.
Вот пример простого (линейного квиза), который спокойно работает без привязки к домену и прочим сервисам:
http://mirkuhni69.ru/index.php?page=price_calculation
По сути, нужно усложнить подобное, приукрасить и готово.
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