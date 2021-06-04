Сделать нелинейный квиз-блок для вставки в уже существующий сайт.

Тематика - шкафы-купе под заказ.

Требуется полноценный квиз с фотографиями, вариацией вопросов, в зависимости от предыдущих ответов.

Важный момент - нужен отдельно работающий скрипт, который я смогу установить на разные домены и под каждую задачу настроить его самостоятельно. Никаких платформ с абоненткой, только набор скриптов, html, css.

Админка нужна самая простая, достаточно даже текстового файла, в котором будем менять тексты на каждом шаге, прописывать линки на фото и прочее.

5 шагов плюс форма обратной связи с благодарностью за заполнение.

1. шаг - Где будет стоять шкаф. выбор нескольких вариантов. Для одного/двух из вариантов меняется 2 шаг.

2. шаг - выбор размеров. Есть ограничение по размерам, не давать ввести цифры вне этих ограничений.

Для всех вариантов из первого шага один экран, для одного/двух вариантов из 1 шага - немного другой.

В зависимости от размера ширины шкафа предлагается количество дверей, которые можно установить на этот размер. Там будет от 1 до 3 вариантов, есть формула.

Важно! Сюда подставляется картинка из выбора в первом шаге.

3. шаг - Выбор фотографии внутренней застройки, в зависимости от выбранного количества дверей. На 2 двери - один набор картинок, на 3 двери - другой и тд.

4. Выбор заполнения дверей. Тут 5-6 вариантов. В зависимости от выбора во 2 шаге, нужно будет не превышать это количество. Например, выбрано 3 двери, на этом шаге можно проставить одну дверь в 1 варианте заполнения, 2 двери в другом.

5. Доп работы. Тут два списка с чекбоксами. Один список - текстовые чекбоксы, второй с небольшими картинками (доп элементы для шкафа-купе)

Форма стандартная, несколько полей, один выпадающий список (выбор города).

Отправляет на несколько почт (в том числе и на mail.ru), и важно - по смс (тут можно подключить любой сервис типа sms.ru)

Ну и окошко с благодарностью, туда включаем контактные данные организации - название, адрес, телефоны, карту.

Все должно быть кроссбраузерно, тексты/фотки можно будет менять, адреса почт, номера телефонов,

Пример, как это сейчас примерно работает в онлайн-калькуляторе - https://kupe72.ru/onlajn-raschet-stoimosti/

Как использовать будем - "Ответь на 6 вопросов и получи скидку 20%"

По внешнему виду - вверху название шага, осталось столько для достижения скидки, возможность вернуться.

Далее вопрос, картинки/описание вариантов, кнопка следующий шаг.

Пример оформления покажу.

Вот пример простого (линейного квиза), который спокойно работает без привязки к домену и прочим сервисам:

http://mirkuhni69.ru/index.php?page=price_calculation

По сути, нужно усложнить подобное, приукрасить и готово.