Запрограммировать сайт

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Закрыт11 заявок767 просмотров

Есть дизайн корпоративного сайта. Свой дизайнер в штате. Нужно выполнить верстку и программирование. Это информационный сайт компании по производству оборудования. На сайте есть страницы с товарами, типа интернет магазина ( с небольшим количеством товаров - около 100). Хотя в реальности это не интернет магазин. Нет корзины, нет никакого приема оплат. Есть только форма запроса цены. Есть фотогаллерея, видео презентация. Предполагается, что программировать на Wordpress. Либо нужны ваши обоснованные предложения по другой CMS

WordPress
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