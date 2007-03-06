pemi

Эмиль pemi

 
54 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Разработка сайтов и интернет-магазинов любой сложности.

Разработка сайтов и интернет-магазинов любой сложности.

Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка.

Опыт работы более 10 лет.

Технологии:

HTML, XML, CSS/Bootstrap, Javascript/jQuery, PHP, MySQL

WordPress

Связь:

E-mail: [email protected]

Рабочий график

Пн – Пт: с 10:00 до 18:00

Сб – Вс: выходной

Способы оплаты:

MasterCard, WebMoney

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSBootstrapjQuery
Портфолио
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Отзывы заказчиков
targetweb
Target Web 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Сделать верстку сайта и посадить на движок
Все сделано в срок + доделки и переделки, которые возникли по ходу работы. Будем продолжать сотрудничество
Надежный и ответственный заказчик, самые положительные впечатления от сотрудничества, рекомендую.
Ответный отзыв
krok2008
Максим 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Сайт агентства недвижимости
Задача выполнена именно так , как я хотел . Все четко Хороший специалист .
Приятно работать с таким заказчиком. Поняли друг друга с пол слова. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
a10
51 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Доска объявлений
Отличная работа. Все сделано в срок. Будем предлагать следующие проекты.
Приятно работать с таким заказчиком. Своевременная оплата! Рекомендую сотрудничать!
Ответный отзыв