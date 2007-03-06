Разработка сайтов и интернет-магазинов любой сложности.
Разработка сайтов и интернет-магазинов любой сложности.
Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка.
Опыт работы более 10 лет.
Технологии:
HTML, XML, CSS/Bootstrap, Javascript/jQuery, PHP, MySQL
WordPress
Связь:
E-mail: [email protected]
Рабочий график
Пн – Пт: с 10:00 до 18:00
Сб – Вс: выходной
Способы оплаты:
MasterCard, WebMoney
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
15 лет назад
Все сделано в срок + доделки и переделки, которые возникли по ходу работы. Будем продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
Надежный и ответственный заказчик, самые положительные впечатления от сотрудничества, рекомендую.
$200
10 баллов
15 лет назад
Задача выполнена именно так , как я хотел . Все четко Хороший специалист .
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком. Поняли друг друга с пол слова. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$100
10 баллов
17 лет назад
Отличная работа. Все сделано в срок. Будем предлагать следующие проекты.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком. Своевременная оплата! Рекомендую сотрудничать!