Сделать верстку сайта и посадить на движок

Дизайн сайта делался на базе готового шаблона. имееются сверстанные страницы базового шаблона, в них надо внести изменения (они сделаны в psd).

Готовые страницы (изначально это 5-6 страниц) надо посадить на движок (нужен самый базовый функционал - редактирование текстов, загрузка изображений). Возможно Wordpress.

Сроки: на верстку не больше недели.

Подробнее:

- Дизайн был взят из готового шаблона а-ля templatemonster (есть

соответственно psd и сверстанные страницы)

- Была произведена подгонка под свои задачи (все изменения в psd, 5

основных страниц)

- Имеется шапка как графикой так и флэш (предполагается что если

клиента нет флэша, то отображается статик)

Интересует верстка страниц с учетом наших изменений в psd (это пока

приоритет) + натягивание на cms (желательно, чтобы она могла

масштабироваться впоследствии либо это должен быть распространенный

движок типа wordpress)

Основная задача сейчас это сверстать измененные шаблоны, далее уже

будет более понятное и подробное описание функционала cms (но там

ничего мегауникального не предполагается, основное - публикация

контента)

Интересует срок и цена по первой части (верстка) + пока предложение по

реализации движка (примеры готового, примерная стоимость). Пишите в асю, отправлю jpg.