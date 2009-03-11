Сделать верстку сайта и посадить на движок

Сайт будет аналогичным i-free.ru nikita.ru нужно сверстать его с учетом последующей установки кода загрузки с сервера (всего контента) + 1. результат скрипта нужно кэшировать, чтобы лишний раз не перегружать сервера. 2. Параметры серверу желательно передавать, как минимум ids...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сайта делался на базе готового шаблона. имееются сверстанные страницы базового шаблона, в них надо внести изменения (они сделаны в psd).
Готовые страницы (изначально это 5-6 страниц) надо посадить на движок (нужен самый базовый функционал - редактирование текстов, загрузка изображений). Возможно Wordpress.
Сроки: на верстку не больше недели.
Подробнее:
- Дизайн был взят из готового шаблона а-ля templatemonster (есть
соответственно psd и сверстанные страницы)
- Была произведена подгонка под свои задачи (все изменения в psd, 5
основных страниц)
- Имеется шапка как графикой так и флэш (предполагается что если
клиента нет флэша, то отображается статик)
Интересует верстка страниц с учетом наших изменений в psd (это пока
приоритет) + натягивание на cms (желательно, чтобы она могла
масштабироваться впоследствии либо это должен быть распространенный
движок типа wordpress)
Основная задача сейчас это сверстать измененные шаблоны, далее уже
будет более понятное и подробное описание функционала cms (но там
ничего мегауникального не предполагается, основное - публикация
контента)
Интересует срок и цена по первой части (верстка) + пока предложение по
реализации движка (примеры готового, примерная стоимость). Пишите в асю, отправлю jpg.
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