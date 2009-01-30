Верстка сложного соц портала (исправление) + JS

Сайт www.dvdtalk.ru выдает в настоящее время около десятка ошибок согласно консолей Firefox и IE 7. Задача – исправить их, сделав код на 100 % валидным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется закончить верстку (сверстано больше 70%) портала. Верстка не только PSD макетов НО И css различных JS плагинов для фрейморка jQuery. Требуется ПОЛНАЯ валидация XHTML STRICT. требуется кроссбраузерность IE6,7,8!, FF2-3, Opera, Chrome, Safari. Требуется знание JS - конкретно DOM - потому что идет динамическое построение и обновления дерева комментариев относительно общего DOM`a страницы и многие браузеры отказываются работать. [идеальный вариант написание самим нужных плагинов]
ИНЫМИ СЛОВАМИ ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕЕТЕ ПРОГРАММИРОВАТЬ НА JS – ЭТО НЕ ВАША ВАКАНСИЯ!!!
+ будет знание css\js оптимизации, спрайтов, FIR, sIFR,microformats. НОВЕЙШИХ технологий. Если вам нравится HTML5 и Вы уже умеете работать с CSS3 - мы готовы имплементировать эти технологии как альтернативные и подключаемые.
Работать нужно не завтра, а сейчас. + будет сверхурочные работы, или круглосуточные, берном и ноотропилами обеспечим.
Если Вы обладаете исходными качествами, если Вам нравится проектировать сложные RichAJAX интерфейсы - мы готовы платить, много.
Этот проект не единственный - если Вы нам понравитесь, мы загрузим Вас работой.
PS: в ПМ НЕ ПИСАТЬ. Стандартные шаблонные ответы не читаю. Хотелось бы видеть портфолио, но не "ссылкой найди то что тебе нужно в 200х проектах", а конкретно то, о чем я написал. Если Вы начинающий верстальщик - к сожалению, на этот проект Вы нам не подходите, т.к. срываются сроки и нет времени тестировать. Если будут вопросы - пишите, фразы типа "нужно видеть макет" забудьте, если Вы подходите под наши требования Вам всё равно какой это макет.
PPS: предложения "я готов", "хочу", "порфолио тут" – отклоняются, с Вами никто говорить не будет. Пишите, пожалуйста, осмысленные предложения, рассказывая о своих знаниях в конкретной области и об используемых технологиях.
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