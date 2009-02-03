Верстка+прикрутка на Dle

Хочю отметиь след. позитивные факторы Федосенко Илья (faviart) 1)Скорость работы 2)Приемлемые Цены 3)Адекватность 4)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно! Профессионал своего дела, очень качественная работа. Федосенко Илья (faviart)выполняет свою работу четко и быстро. Любые вопросы – только по делу, очень зрелый подход к работе. Здоровая инициатива и креатив в решении сложных или двойственных вопросов, чувствуется опыт в работе над сложными проектами. Кроме того, этому человеку можно доверять на 100%. Рекомендую серьезным заказчикам, которые ценят свое время и деньги. Вполне адекватная цена и главное – сроки! С новыми заказами – только к нему!!!