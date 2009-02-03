Верстка+прикрутка на Dle

HTML-версткаЗавершен1 заявка142 просмотра
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Нужна Верстка+пикрутка на Dle макет вышлю по запросу.

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15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
faviart
Илья 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
33 отзыва
15 лет назад
$60
3 дня
Хочю отметиь след. позитивные факторы Федосенко Илья (faviart) 1)Скорость работы 2)Приемлемые Цены 3)Адекватность 4)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно! Профессионал своего дела, очень качественная работа. Федосенко Илья (faviart)выполняет свою работу четко и быстро. Любые вопросы – только по делу, очень зрелый подход к работе. Здоровая инициатива и креатив в решении сложных или двойственных вопросов, чувствуется опыт в работе над сложными проектами. Кроме того, этому человеку можно доверять на 100%. Рекомендую серьезным заказчикам, которые ценят свое время и деньги. Вполне адекватная цена и главное – сроки! С новыми заказами – только к нему!!!
Очень рад сотрудничеству с Антоном! Мего позитивный человек!=) Приятен в общении. Чётко посчтавленная задача, оплата в срок. Спасибо за всё!
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