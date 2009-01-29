Верстка 3 страницы html +css

Надо сделать верстку дизайна из psd в html. Как должно выглядеть на выходе - скрин также прилагаю. Требование кросс-браузерности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем макет в формате fireworks
нужно
нарезать и отверстать его в html+css
подключить js красивости (tab panel, tooltips)
оплата ПО ФАКТУ или безопасная сделка.
срок 12-00 30 января
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