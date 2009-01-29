Верстка 3 страницы html +css

Есть сайт "А" и сайт "В". Движок oscommerce. Дизайны готовы. Сайты идентичные. различия только в дизайне. Требуется - взять дизайн сайта "В" и сделать так,чтобы сайт "А" был с тем же дизайном, попросту - скопировать его. Доступ к ...