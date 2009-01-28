Верстка из psd в html

HTML-версткаЗакрыт18 заявок770 просмотров
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#1$

Надо сделать верстку дизайна из psd в html. Как должно выглядеть на выходе - скрин также прилагаю.

Требование кросс-браузерности

HTML
15 лет назад
Smolin
Артур 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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