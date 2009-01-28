Необходимо отредактировать файл стилей

Сверстать сайт состоящий из 5-ти разных страниц. Пример одной страницы в аттаче. Верстка должны быть на дивах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо расширить дизайн для движка WordPress.
Насколько я понимаю это можно осуществить путем редактирования файла CSS.
http://www.free-proxy-list.ru/ - с лева и права от дизайна есть пустые места, вот за счет их и нужно растянуть дизайн.
Ссылка на файл стилей: http://www.free-proxy-list.ru/wp-content/themes/daily-digest-30/style.css
От Вас цена и сроки.
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