Необходимо отредактировать файл стилей

Необходимо расширить дизайн для движка WordPress.

Насколько я понимаю это можно осуществить путем редактирования файла CSS.

http://www.free-proxy-list.ru/ - с лева и права от дизайна есть пустые места, вот за счет их и нужно растянуть дизайн.

Ссылка на файл стилей: http://www.free-proxy-list.ru/wp-content/themes/daily-digest-30/style.css

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