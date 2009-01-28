Внести правки в готовую верстку

$50
HTML-версткаЗакрыт17 заявок282 просмотра
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Отдам небольшой заказ на верстку, самому некогда заниматься.

Задача.

Есть уже готовая верстка, в которую необходимо внести некоторые поправки, с учетом того, что в нее добавятся несколько новых элементов по дизайну.

Сроки - сделать за сегодня

Бюджет - 20$

15 лет назад
Dozor
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
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