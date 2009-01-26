Сверстать макет

HTML-версткаЗакрыт20 заявок382 просмотра
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Все что нужно в макете

в личку не писать иначе игнор

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http://bakiev.ru/maket.rar

15 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
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