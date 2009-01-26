Шаблон под Joomla

HTML-версткаЗакрыт15 заявок214 просмотров
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Сверстать шаблон (кроссбраузерная верстка) под Joomla 1.5 по PSD-макету.

В предложениях указывайте сроки и стоимость, ссылки на реализованные проекты.

Joomla
15 лет назад
Ruslan_LA
46 летФранция
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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