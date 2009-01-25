Переделать тему под WordPress

Нужно переделать тему под вордпресс и с таким функционалом как у темы что лежит в файл.

Тема которую нужно переделать в файле.

как выглядит на рисунке, что прикреплен.

или по адресу http://www.justclip.tv/ только она должна быть светлой как на рисунке

Прошу писать свои нормальные предложения, а не рекламу своей компании или самого себя.