Переверстать на CSS/DIV

$20
HTML-версткаЗавершен20 заявок282 просмотра
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Имеется сайт MihailZadornov.info, сейчас он построен на таблицах, в некоторых браузерах отображается не верно.

Требуется переверстать на CSS/DIV, желательно по стандартам W3C, обязательно кроссбраузерно.

CSS
15 лет назад
JMS-FAKE
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
lipus
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Адекватный, энергичный, общительный, пунктуальный исполнитель. Сроками и качеством доволен. Четко понимает, что от него хотят. Нормальное соотношение цена - качество. Рекомендую!
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