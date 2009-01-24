3 доработки по верстке

Имеется готовый PSD Требуется - нарезать и отверстать 1 страницу (html+CSS) - порекомендовать и подключить табы и выпадающее меню. - порекомендовать и подключить tooltips Работу сдать в архиве. Срок - в настоящем времени. Оплата через сайт или wm с протекцией.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
У меня есть рабочий сайт, который еще не принят и его надо немножко подправить по верстке или проконсультировать меня какие есть косяки. Явных есть три, я их назову. Сайт на div'ах.
Работа разовая. Заранее спасибо.
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