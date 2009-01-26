Срочная верстка

HTML-версткаЗавершен8 заявок362 просмотра
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Срочно требуется наверстать дизайн (3 страницы, две из них отличаются только шапкой)

За подробной информацией на [email protected]

Срок - до 21 часа по МСК сегодня.

Плачу двойную цену.

15 лет назад
erius
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Autres
Studio 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
2 дня
Спасибо! Никита сделал все очень быстро, оперативно вносил поправки. Пока остальные говорили и торговались по цене, верстка была готова! Всем рекомендую!
Сергей показал себя со стороны добросовестного заказкика. Общался вежливо, ясно разъяснял ошибки которые надо бы исправить. Выплата ровно в срок, сразу после сделанной работы. Будем дальше сотрудничать.
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