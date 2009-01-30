Верстка диза под Джумлу!

$250
HTML-версткаЗавершен5 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Избранному фрилансеру будет предоставлен исходник дизайна, который он должен перенести на Джумлу.

Что надо сделать:

1. Создать шаблон сайта на основе предоставленного psd-исходника дизайна

2. Внедрить небольшой флеш (кружащийся земной шар), который будет частью лого компании на сайте

3. Создать выпадающие менюшки. При возможности сделать так что можно было управлять выпадающим меню через админку, но только если это не проблематично.

4. Создать соответствующие пустые страницы - заполнением займемся сами.

5. Установить три языка на сайте - En, Ru, Az (азербайдйжанский - UTF-8) - у каждого языка свои тексты и новости будут. Учесть!

6. Дать свои рекомендации для работы с сайтом - т.е. если что на его взгляд мы делаем неправильно.

Предоплаты не делаю (а то, например, фрилансер байда валерия кинула).

Сделаете работу - сразу же получите свои деньги (по Webmoney).

Период работы - максимум 7 дней. Если у вас много работы или вы заняты в реале - не пишите. Мне нужен фрилансер который быстро все сделает и установит на мой хостинг.

Цены предлагайте сами - я возможно поговорю с некоторыми из вас и позже выбиру подходящего мне фрилансе.

15 лет назад
Metrix
Рауф 
43 годаАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$300
7 дней
Я обалденно рад сотрудничеству с Павлом и его командой (студией). Молодцы ребята, все сделали быстро, эффективно и без лишних вопрос. Понимающе отнеслись к моим двум-трем дополнительным запросам (которые в описании проекта не были изложены). Очень и очень доволен ими. Собираюсь реализовать последующий проект именно с ними, так как впечатления с самого начала и до конца сотрудничества только и только положительные. Браво!
Отличный заказчик. Оплата, как и оговаривали в срок. Четкое задание. Рекомендую! С удовольствием продолжим дальнейшее сотрудничество!
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