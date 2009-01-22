Переделать шаблон сайта

Есть несколько готовых шаблонов сайта (template monster). Без флэша и прочих наворотов, то есть css/html

Необходимо "переделать" этот шаблон под мой сайт. Т.е. заменить графику - подставить мои картинки (лого, надпись). Картинок этих у меня нет, т.е. нужно этот вопрос тоже решить. Набросать какую-то надпись/логотип и, по мере необходимости, нарисовать/подобрать какую-нибудь графику.

После этого нужно залить контент(уже есть готовый).

Работу нужно сделать оперативно: "сырую" версию предоставить к обеду 24 января (воскресение), закончить в течение нескольких дней (4-5).

Оплата в $, наличными. Только для Киева.

Побробности по email.

Женя