Исправить проблему в IE

HTML-версткаЗавершен9 заявок249 просмотров
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Добрый день!

Нужно исправить баг в IE 6 (может правда еще ошибки найдете - первый раз верстаю)))

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15 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Demas
Данко 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Просто молодец какой-то! Быстро, качественно! Всем советую!
Отличный заказчик, жаль задача была небольшая
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