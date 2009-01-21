Срочно верстка дизайна джумла

$250
HTML-версткаЗакрытнет заявок77 просмотров
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Надо срочно натянуть дизайн psd на сайт JOOMLA

срок 1-2 дня

Более подробное тз по личному запросу

сроки поджимают, поэтому возможна премия

в аську не пишите, только личные сообщения

15 лет назад
JohnSM
Иван 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)