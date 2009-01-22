Доработать отображение сайта для IE 5,6

Уважаемые разработчики. Требуется грамотный верстальщик, что бы сделать валидный шаблон для Drupal 6 на дивах. Уже есть готовый макет но только в виде шаблона для Джумлы. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт некорректно отображается в IE 5,6. прошу решить проблему.
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