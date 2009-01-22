Доработать отображение сайта для IE 5,6

$5
HTML-версткаЗавершен6 заявок195 просмотров
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Сайт некорректно отображается в IE 5,6. прошу решить проблему.

15 лет назад
nn4
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
antonSerg
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Всё сделал быстро, хорошо. никакой предоплаты не требовал. вобщем очень удобно. буду сотрудничать дальше